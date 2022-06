Bareggio partecipa al bando Giovani Smart

L’Amministrazione di Bareggio, guidata da Linda Colombo, ha deciso di partecipare al bando regionale Giovani Smart, che mette a disposizione contributi per progetti legati alle politiche giovanili.

Il progetto Bareggionauti: il Comune partecipa al bando Giovani Smart

La Giunta comunale ha deciso di candidare il progetto “Bareggionauti. In viaggio alla ricerca di parole, suoni e partecipazione”, che prevede azioni di tipo educativo rivolte a giovani del territorio in fascia di età inclusa nel target previsto dal bando oltre a laboratori artistici di teatro musica e street/web art, un percorso legato alla cinematografia, interventi formativi sugli strumenti multimediali/web e comunicazione, nonché attività di orientamento al lavoro/formazione dei giovani più fragili.

Le parole dell'assessore

Ha spiegato l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo:

"Specialmente in questo periodo post pandemico l’attenzione ai giovani deve essere prioritaria: farli sentire partecipi, sostenerli e lasciare spazio alla loro creatività è uno degli obiettivi che ci siamo dati come Amministrazione comunale".

"Ci siamo subito attivati"

Ha poi continuato il primo cittadino:

"Appena venuti a conoscenza di questa opportunità offerta da Regione Lombardia ci siamo subito attivati, in sinergia con i nostri uffici, per partecipare. Ora speriamo in un esito favorevole, che ci consentirebbe di ottenere 40mila euro sui 57mila totali del progetto, per potere attivare un importante iniziativa di coinvolgimento dei nostri giovani in vari ambiti tra cui quelli legati alla cultura e al lavoro".