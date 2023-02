Bareggio dice addio alla sua storica tabaccaia. Wanda Bigatti è venuta a mancare nella mattinata di martedì 14 febbraio 2023 all’età di 90 anni.

Una vita per il suo lavoro e la sua famiglia

Una donna forte, che ha dato tantissimo al suo lavoro, svolto finché la salute gliel’ha permesso, a suo marito Enrico Bigatti, ai suoi figli Alessandra e Gianluigi, alla nuora Claudia e alla nipotina Elisa

Wanda era una vera e propria istituzione per i bareggesi e l’esercizio commerciale che ha ereditato dai suoi genitori ha testimoniato le trasformazioni della nostra epoca e della storia non solo del paese, ma anche quella a livello nazionale. Impossibile non conoscere la tabaccheria del centralissimo corso Italia.

"Persona impeccabile"

Nel corso degli anni la famiglia decise di non seguire più la parte del bar e di mantenere il tabacchi e la parte di vendita giochi. Ma Wanda continuò a essere l’anima di quel negozio. Sempre dietro il bancone. Fino agli 85 anni, quando poi la famiglia riuscì a farla riposare e a coccolarla.

I funerali

I funerali si terranno alle 15 di oggi, giovedì 16 febbraio.