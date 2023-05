Bareggio dice addio al volontario Rolando Morelato

È venuto a mancare nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio 2023 a 90 anni Rolando Morelato, figura di spicco della comunità di Bareggio, conosciutissimo in paese per il suo impegno politico, sociale e nel mondo del volontariato.

Addio al volontario Rolando Morelato

Una notizia che ha lasciato un vuoto in tutti coloro che lo conoscevano e in chi ha condiviso con lui gran parte dell’esperienza politica e sociale.

Negli anni Novanta si era infatti candidato a sindaco con Progetto Bareggio; dopo la sconfitta alle urne, Morelato aveva mantenuto il ruolo di capogruppo in opposizione per circa un anno, prima di passare il testimone a Roberto Correnti.

Figura di spicco del volontariato

Ma non solo. Rolando Morelato infatti è stata una figura di spicco del mondo del volontariato e dell’associazionismo per Bareggio. È stato membro del Direttivo dell'Anpi e presidente degli Amici dell’Orto; inoltre, intorno alla metà degli anni Novanta ha poi creato la figura del Nonno Amico, che negli anni successivi ha legato all’attività dell’Auser. E proprio all’Auser è rimasto per anni legato, diventando davvero un pilastro per l’associazione.

Proprio lui è infatti stato tra i fondatori dell'associazione oltre 25 anni fa e presidente per 16 anni, conservando poi la carica di presidente onorario, facendo crescere negli anni il gruppo e rendendolo un punto di riferimento per il volontariato civico di Bareggio.