Bareggio dice addio a Renzo Paina

Si è spento a 73 anni, dopo una malattia, Renzo Paina, memoria storica di Bareggio e per anni collaboratore dell'associazione Presepisti, della Pro loco e della Scuderia Ferrari Club San Martino di Bareggio.

Addio a Renzo Paina

Paina è venuto a mancare mercoledì 8 novembre 2023, a causa di una malattia. In tanti lo ricordano per il suo impegno verso il paese. Per anni ha infatti collaborato con l'associazione Presepisti del paese, sia nel creare i presepi sia nell'allestire la mostra che veniva fatta ogni anno alla chiesa Santa Maria della Neve. Chiesa del 1600 per la quale Paina si è battuto molto per farla restaurare.

ha poi anche collaborato molto con la Scuderia Ferrari Club San Martino di Bareggio, aiutando il gruppo nelle sue iniziative.

Ma non sooìlo. Ha infatti collaborato con la Pro loco proprio per gestire i lavori dedicati alla storia di Bareggio e alle fotografie storiche.

I funerali

Le esequie si terranno domani, sabato 11 novembre, alle 9 nella chiesa parrocchiale SS. Nazaro e Celso di piazza Cavour.