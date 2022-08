Bareggio aderisce al Giraskuola per scambiare libri e materiale scolastico

Bareggio aderisce a Giraskuola: un progetto che permette ai genitori di scambiare libri e materiale scolastico.

Il Comune di Bareggio aderisce a Giraskuola

Un occhio al portafogli e uno all’ambiente: questa la doppia finalità di Giraskuola, la piattaforma online per lo scambio di libri e materiale scolastico alla quale l’Amministrazione comunale di Bareggio ha aderito.

Giraskuola è una startup innovativa che mette in contatto in maniera gratuita persone che vivono nello stesso territorio per vendere, acquistare, scambiare, prestare e regalare libri di testo usati e materiale per ogni ordine di scuola.

La parola all'assessore

Ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Pirota, che ha inserito il progetto nel Piano per il Diritto allo Studio:

"Un servizio utile, ecologico e virtuoso che permette alle famiglie di risparmiare sul costo dei libri e del materiale scolastico, riducendo inoltre lo spreco e promuovendo la cultura del riuso".

Per accedere al servizio occorre registrarsi, dopodiché si potranno consultare le liste del materiale scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti che si trovano nei Comuni che aderiscono a Giraskuola. Una volta individuato il titolo si può mettere in vendita o acquistare: la piattaforma metterà in contatto l'acquirente e il venditore, che a loro volta definiranno i termini dell'acquisto.

L'invito del sindaco

ha aggiunto il sindaco Linda Colombo:

"Il servizio è già attivo e per il momento l’affidamento è stato dato per i prossimi due anni scolastici. Invito le famiglie di Bareggio ad andare sul link https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/Bareggio e a utilizzare la piattaforma che è semplice e intuitiva".