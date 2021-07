Bar e ristoranti: "Come faremo a far rispettare il decreto?

Costretti a fidarci

C’è poi la questione, non certo secondaria, dell’applicazione della misura decisa dal Governo: "Come faremo a controllare chi è effettivamente in regola con la vaccinazione? Al di là dello strumento e del software che dovremo utilizzare per leggere i qr code del quale non siamo dotati, non potremo comunque chiedere al cliente di esibire il proprio documento, non siamo una forza di polizia. Dovremo quindi in qualsiasi caso fidarci, rischiando ogni volta che facciamo sedere qualcuno al tavolo una sanzione da 400 a 1.000 euro?".

Il provvedimento va esteso

Ferrarese chiude lanciando un appello: "L’utilizzo del Green pass deve essere esteso, solo in questo modo il provvedimento diventerà propositivo e non punitivo. I pubblici esercenti, come hanno fatto dall’inizio della pandemia, continueranno a fare la loro parte nella lotta al virus, ma se si continuerà a pensare che il Covid si sconfigge chiudendo solo i ristoranti, i bar e le discoteche non usciremo più dal tunnel della pandemia".