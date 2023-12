Bando di gara per il tratto tra Albairate e Ozzero della Vigevano-Malpensa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della Tratta C, da Albairate a Ozzero, della Vigevano Malpensa.

Bando di gara per la tratta C della Vigevano Malpensa

Si tratta di un’opera del valore di 169,5 mln di euro, che rientra tra quelle che il territorio aspetta da oltre vent’anni. La tratta che va in gara oggi si snoda per circa 7 km e interessa i comuni di Albairate, Abbiategrasso e Ozzero. Saranno realizzati 6 svincoli, 4 viadotti e 3 gallerie artificiali, che consentiranno lo scavalco della linea FS Milano – Mortara, della S.S. 494 e del Naviglio Grande. E ancora 2 ponti su corsi d’acqua e 4 cavalcavia.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, che aveva ricevuto le istanze dei territori, si è detto soddisfatto per l’avvio delle attività.