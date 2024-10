Aler Milano ha pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione di otto alloggi a canone concordato nel condominio di via Leonida Bissolati 5/c a Legnano.

Bando a Legnano per otto alloggi a canone calmierato

Il bando è rivolto a nuclei familiari con ISEE nazionale compreso tra 16.000,01 e 40mila euro. Gli otto appartamenti non sono utilizzabili da soggetti portatori di handicap motorio e presentano superfici di varia metratura, comprese fra 46,5 e quasi 89 metri quadrati. Il canone annuo varia da 3.624 e 6mila 926 euro. Tutti questi alloggi necessitano di interventi manutentivi i cui importi, esattamente come quelli delle spese, sono quantificati nell’avviso pubblicato da Aler. Le domande, che dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, devono pervenire entro le 15 di giovedì 14 novembre.

Il commento del consigliere incaricato

Dichiara Mario Brambilla, consigliere incaricato alle Politiche abitative:

«Come amministrazione non possiamo che dirci soddisfatti di questo bando con cui Aler Milano mette a disposizione otto dei suoi alloggi a Legnano per una fascia particolare di nuclei familiari, quelli che non possiedono i requisiti per partecipare ai bandi per gli alloggi Sap e che incontrano difficoltà a muoversi fra le offerte del libero mercato. La formula del canone concordato, che avevamo suggerito ad Aler per sbloccare la situazione degli alloggi non occupati nel comparto di via Romagna, si è rivelata azzeccata perché, a oggi, soltanto un paio di queste unità abitative, su una base di partenza di oltre una ventina di alloggi disponibili, sono rimaste vuote. Da qui la fiducia che questa nuova offerta di case possa incontrare i bisogni di nuclei familiari del nostro territorio anche grazie al prezioso lavoro di pubblicizzazione che sta svolgendo l’Agenzia dell’abitare».

Di seguito link alla notizia del bando: https://bandi.aler.mi.it/bando/?bando=5-24