Banca del tempo Auser Insieme: "Da 26 anni scambiamo ore e amicizia"

Da 26 anni è un esempio di mutuo aiuto ed economia solidale.

Ventisei anni di Banca del tempo a Legnano

La Banca del tempo Auser Insieme di Legnano, che ha celebrato da poco la Festa del socio, una delle "Banche" storiche della Lombardia: attiva dal 1997, è stata fondata da cinque donne impegnate in vari ambiti: Monica Ciardiello, Elisa Tomaselli, Cristina Dall’Orto, Lucia Bertolini e Lorenza Cozzi. Oggi conta 61 soci (53 donne e 8 uomini), è iscritta al Runts (Registro nazionale del Terzo settore) e si fonda sui valori del tempo, vera ricchezza dei nostri giorni, e dell'amicizia, salutare medicina contro la solitudine.

I servizi

I servizi offerti dai soci vengono pagati in assegno-ore (a esclusione dei materiali che vengono rimborsati). Periodicamente ogni correntista riceve un bollettino con l’attività generale e un estratto conto.

Tra i servizi offerti: piccole riparazioni elettriche/idrauliche, cucito, stiratura, servizio taxi, ripetizioni, baby sitting, cucina. Inoltre, alcuni soci docenti mettono al servizio dell’associazione le proprie conoscenze e si organizzano lezioni e incontri su argomenti vari (arte, tecnologia eccetera), oltre a sessioni aperte alla cittadinanza su tematiche culturali e di benessere.

Ha inoltre avviato una recente e proficua collaborazione con il gruppo Alveare Rosa, molto attivo su Facebook, formato da donne unite nella necessità di condividere bisogni e soluzioni.

Progetti futuri

Il Presidente Aldo Guenzani ha sottoposto al direttivo la possibilità di partecipare al progetto, ideato dal Comune di Legnano, inerente la "gestione condivisa dei beni comuni urbani". I soci hanno accettato con entusiasmo di aderire al Patto di collaborazione e prendersi in carico la cura del parchetto di via Rossini (che include la pulizia, la raccolta rifiuti, la segnalazione di eventuali atti vandalici a danno degli arredi).

Come aderire

La quota di adesione è di 15 euro e la tessera è valida in tutti i circoli Auser, offrendo anche la possibilità di aderire a iniziative di turismo sociale. La sede legale è in via Ciro Menotti, 76 (Auser Ticino Olona) a Legnano. Quella operativa in via Abruzzi, 29. L'indirizzo email è bdt.legnano@libero.it.

L'impatto del Covid

Quale impatto ha avuto il Covid sull'associazione? A spiegarlo è il presidente Guenzani:

"È stato un disastro. La festa organizzata domenica 25 giugno è stato il primo momento di ritrovo dal 2019. Durante quel terribile periodo facevamo saltuariamente delle videochiamate e occasionalmente facevamo la spesa per qualcuno. Le nostre attività stanno ancora subendo gli effetti. Quest’anno sono arrivati 21 nuovi soci nuovi (mentre 4 hanno rinunciato), 16 sono giovani mamme che cercavano un’associazione per avere il supporto di un locale dove trovarsi. Hanno portato un po’ di freschezza. Vent’anni fa avevamo più di 100 soci tra i quali molti giovani e la Banca era molto attiva. Oggi abbiamo iscritti con un’età oltre i 70 anni e alcune attività non vengono più fatte per limiti fisici. Inoltre, la società è cambiata e le esigenze hanno portato a chiedere nuovi tipi di servizi (gite, visite guidate, racconti formativi ed educativi...)".

Le richieste più frequenti

Guenzani prosegue spiegando quali sono i servizi più richiesti:

"Il servizio più richiesto è il taxi e a seguire l’accompagnamento. Sul 2022 abbiamo fatto 172 ore di scambi (la nostra moneta sono le ore). Quest’ anno a fine maggio siamo arrivati a 250 ore".

Nella foto di copertina: socie e soci della Banca del tempo Auser insieme con la vicesindaco Anna Pavan in occasione della Festa del socio andata in scena il 25 giugno