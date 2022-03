Bambini ucraini in fuga dalla guerra: ecco come poterli accogliere

L'incontro

L'incontro virtuale organizzata da Sercop domani 10 marzo 2022 è il primo passo per una possibile accoglienza.

Giovedì 10 marzo 2022 alle 18.00 sarà possibile partecipare all'evento online "Accogli un bambino ucraino in fuga dalla guerra" organizzato da Sercop di Rho.

Un appuntamento informativo aperto a tutti

L'incontro è organizzato dal Servizio Affidi di Sercop per promuovere l'accoglienza di minori ucraini soli, in fuga dai territori in guerra. Nel corso della serata interverranno famiglie appartenenti all'Associazione Aiutiamoli a Vivere OdV Vanzago che testimonieranno la loro esperienza di accoglienza di minori provenienti dall'Ucraina e dalla Bielorussia. Per partecipare compilare il form al link https://forms.gle/J6ttJLXp67Zinxc27. Ulteriori informazioni sull'evento al link https://bit.ly/3Cz4VA5 .