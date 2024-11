Bambini costretti a giocare tra bestemmie e svastiche

Bestemmie, svastiche e vandalismi nell'area gioco per bambini.

È la realtà del parco di via Lussemburgo a Villa Cortese, vandalizzato da ignoti nelle ultime settimane e reso, indubbiamente, un posto meno accogliente per la platea che dovrebbe accogliere, ovvero quella composta dai bambini desiderosi di momenti di svago all'interno di un'area verde. La situazione ha preoccupato il gruppo d'opposizione, che chiede al sindaco Alessandro Barlocco di porre rimedio alla situazione.

Il gruppo di opposizione denuncia: "Incuria e degrado"

Spiega Alessandro De Vito, anche a nome di Elena Fornara, Andrea Perini e Daniele Crespi:

"Il parco pubblico di via Lussemburgo è uno spazio fondamentale per la socialità e il gioco dei bambini di Villa Cortese, oltre che un luogo di ritrovo per le famiglie della comunità. Lo stato attuale dei giochi per bambini, presenti nel parco, è caratterizzato da evidenti condizioni di incuria e degrado".

Scritte e disegni "inaccettabili in un luogo frequentato da bambini"

Sono ben visibili scritte e segni osceni, incluse bestemmie, forme falliche e finanche una svastica. Prosegue De Vito:

"Risultano inaccettabili in un luogo frequentato da bambini. Alcuni giochi mostrano segni di usura avanzata, con parti danneggiate o potenzialmente pericolose per i bambini, rendendoli inutilizzabili o insicuri. Pensiamo sia dovere dell’amministrazione garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, in particolare quelli destinati ai più piccoli. La sistemazione o sostituzione dei giochi degradati rappresenterebbe un intervento non solo urgente, ma anche importante per il benessere della comunità".

Nuovamente Villa chiede che siano ripristinati decoro e sicurezza

Nuovamente Villa chiede all'Amministrazione di "eseguire un sopralluogo al parco giochi di via Lussemburgo, con l’obiettivo di valutare l’entità del degrado e i rischi presenti, rimuovere le scritte oscene e le bestemmie dalle strutture per bambini, sistemare o sostituire i giochi danneggiati, privilegiando materiali resistenti e adatti a un uso intensivo da parte di bambini e programmare una manutenzione regolare".