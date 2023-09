Bambini a casa perché la scuola è allagata : è ciò che è successo oggi, venerdì 15 settembre, in diversi plessi di Lainate.

Bimbi a casa perché la scuola è allagata. E' quello che è successo oggi, venerdì 15 settembre, in diversi plessi di Lainate.

Le forti piogge di questa notte e di questa mattina hanno provocato una serie di problemi di infiltrazione di acqua in alcuni plessi scolastici lainatesi: Scuola dell’Infanzia di via Papa Giovanni XXII (Munari), Scuola primaria di via Sicilia (Ghezzi) e Scuola primaria di via Cairoli (Manzi).

Alle 8.30 i bambini sono entrati regolarmente a scuola e alle 9 i genitori sono stati avvisati tramite passaparola partito dall'Associazione Unica Genitori Ics Cairoli di andare a prenderli perché le classi erano inagibili.

Una situazione che si era già verificata dopo il nubifragio di luglio quando, fortunatamente però, le scuole erano già chiuse per le vacanze estive.

"Siamo preoccupati per la situazione - spiega l'Associazione Unica Genitori Ics Cairoli - A quanto pare i lavori che erano in programma per luglio non sono stati eseguiti. E' un disagio per i bambini, i genitori ma anche per le insegnanti".

Nonostante la situazione per i danni provocati dal maltempo, "dopo attenta valutazione insieme all’Amministrazione Comunale, lunedì 18 settembre 2023le lezioni si svolgeranno regolarmente con alcuni accorgimenti per la sicurezza degli alunni e dei dipendenti della scuola" si legge sul sito del Comune.

Il commento dell'Amministrazione

"Siamo prontamente intervenuti con il personale dell’Ufficio tecnico per accertarci della situazione e trovare soluzioni tempestive, di comune accordo con la dirigenza scolastica. Purtroppo, siamo stati costretti nella mattinata a sospendere le lezioni in alcune classi per poter intervenire in loco. Ci scusiamo con le famiglie per il disagio temporaneo arrecato.

Gli operai comunali, in collaborazione con il personale scolastico, hanno lavorato tutta la giornata per ripristinare la situazione e garantire agli studenti di poter riprendere le lezioni nella mattinata di lunedì 18 settembre".