Ballo di fine anno degli studenti, il sindaco: "Attenzione, in quel locale non è autorizzato"

Ballo di fine anno degli studenti in un locale di San Vittore Olona, il sindaco lancia l'appello.

Ballo di fine anno degli studenti ma niente ballo

L'avviso arriva direttamente dal sindaco di San Vittore Olona ed è rivolto ai ragazzi e ai loro genitori: "Fate attenzione perchè in quel locale il ballo non è autorizzato" afferma il primo cittadino. Tutto è partito da un volantino che sta circolando in queste ora sui social e che pubblicizza la serata di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, ultimo giorno di scuola. Nel locale si dovrebbe infatti svolgere la festa di fine anno degli studenti ma il locale è autorizzato sì all'attività di bar ma non per quella danzante. "Mi appello a ragazzi e genitori con la massima urgenza in quanto relativa a un evento in programma questa sera a San Vittore ma che è stato pubblicizzato in modo non corretto - afferma Rossi - E' indispensabile che i genitori dei ragazzi che parteciperanno alla serata siano informati che il locale non è autorizzato a intrattenimento danzante".

La vicenda

"Siamo venuti a conoscenza che sui social gira un comunicato che pubblicizza l’ evento denominato 'Ballo di fine anno' in programma per stasera nel neonato locale Viper a San

Vittore Olona - prosegue il sindaco - Riteniamo necessario e doveroso informare ragazzi e genitori che Viper è un’attività autorizzata esclusivamente alla somministrazione di cibo e bevande ma non è autorizzata all’attività di intrattenimento danzante con impianto musicale; si invita, pertanto, a evitare atteggiamenti in contrasto con quanto previsto dall’ordinanza n. 20 del 7/6/2022 emanata dalla Polizia Locale di San Vittore Olona, pubblicata sul sito del Comune, per non incorrere nelle sanzioni previste e a tutela della sicurezza degli avventori".