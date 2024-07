Baj dal Prefetto per segnalare le criticità del paese

“Questa settimana ho incontrato il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, durante un incontro dedicato ai sindaci dei comuni della Città metropolitana eletti nell’ultima tornata elettorale – ha spiegato Enrico Baj sindaco di Gaggiano - A noi primi cittadini il prefetto ha assicurato la piena disponibilità a collaborare sulle materie di interesse comune, sottolineando l’importanza delle tematiche come sicurezza, legalità, immigrazione e attuazione degli interventi del Pnrr"

Durante la riunione è stata evidenziata inoltre l’importanza del ruolo del sindaco, incarico cruciale e determinante per il Paese perché primo referente delle comunità locali.

“In tale ambito diventa prioritario – ha spiegato Sgaraglia – il raccordo e la coesione tra gli Enti locali e le altre componenti istituzionali affinché si possa realizzare una buona amministrazione”.

Focus trasporto pubblico

Non è mancato poi un focus specifico sul trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle misure previste per la risoluzione delle problematiche emerse. Un tema molto caro al territorio, un settore che negli ultimi anni ha provocato diversi disagi . La scorsa settimana l’assessore di Vermezzo Irene Murgia si è recata alla Agenzia Tpl proprio per affrontare la questione; un tema che il primo cittadino di Albairate Flavio Crivellin, la scorsa settimana ha discusso con l’assessore regionale Trasporti -mobilità Franco Lucente.

Il supporto della prefettura