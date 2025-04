Bagni sporchi e maleodoranti al Parco Lambruschini

Bagni inutilizzabili al Parco Lambruschini.

Bagni disastrati al Parco Lambruschini: "Una vergogna"

È davvero desolante la condizione in cui versano i servizi igienici presenti dell'ampia area verde che sorge a pochi passi dalla scuola primaria di Magnago: pavimenti sporchi, wc e lavandino pressoché inutilizzabili, da chi frequenta il parco (compresi bambini e mamme incinte) e l'attiguo tennis club. La situazione andrebbe avanti da mesi, come afferma il consigliere comunale di minoranza Gianluca Marta:

"È una vergogna. Non passano da mesi a pulire e anche gli adulti hanno vergogna della situazione. Tante volte i bambini non fanno i propri bisogni piuttosto che provarci in un bagno conciato così; spesso, così, in caso di necessità vengono aperti gli spogliatoi del tennis per poter dare un posto più pulito. La segnalazione è stata fatta, ma per ora nulla è cambiato".

"Chiederemo una pulizia straordinaria con ripresa puntuale"

In Comune fanno sapere che la mansione dovrebbe essere regolarmente effettuata. Il portavoce della maggioranza Massimo Riondato commenta:

"Le pulizie sono affidate a una ditta specializzata da parte del Comune, mentre lo stato del bagno si commenta da sé. Sono state fatte le opportune segnalazioni da tempo, verrà chiesta una pulizia straordinaria con ripresa puntuale. L'intervento è previsto con cadenza settimanale, ma è evidente che così non è stato".