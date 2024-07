Babbo più bello d'Italia: tra i premiati c'è anche un papà di Villa Cortese

Francesco Bondì, 41enne di Villa Cortese, premiato come "Babbo Fashion" alla 30esima edizione del Babbo più bello d'Italia.

Un villacortesino premiato al concorso Il Babbo più bello d'Italia

La premiazione del concorso di bellezza e simpatia e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni (con fascia "gold" per i papà dai 46 ai 55 anni) si è svolta sabato 13 luglio all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare in provincia di Forlì-Cesena e ha visto darsi battaglia, cimentandosi in varie prove di abilità (chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove "creative") 13 papà. Ad aggiudicarsi il titolo di Babbo più bello d'Italia 2024 è stato Pierluigi Converti, 41 anni, di Parma, che ha proposto una bellissima versione della canzone "Perfect" di Ed Sheeran ed ha conquistato la giuria, tutta al femminile, composta dalle amministratrici del Comune di San Mauro Pascoli e dalle vincitrici del concorso Miss Mamma italiana (una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli, così come Il Babbo più bello d’Italia). Pierluigi è sposato con Alessia da 7 anni ed è papà di Alessandro e Isabella, di 6 e 3 anni; nella vita di tutti i giorni è un manager nel settore delle risorse umane. Si definisce un papà premuroso, molto legato alla sua famiglia, a cui dedica la vittoria.

Francesco Bondì si è aggiudicato la fascia di "Babbo Fashion"

Francesco invece si è aggiudicato la fascia di "Babbo Fashion": papà di Anthony e Giada, di 9 e 5 anni, nella vita fa l'impiegato. La vittoria per la categoria "Gold", dedicata ai papà dai 46 ai 55 anni, è andata a Marco Esposito, 48 anni, allenatore di pallavolo (serie B2), di Fuscaldo (Cosenza), papà di Maria, Francesco Pio ed Emanuele, di 21, 16 e 13 anni. La vittoria per la categoria "Evergreen", dedicata ai papà dai 56 anni a salire, è andata a Luca Pelagatti, 56 anni, commerciante, di Parma, papà di Benedetta e Lorenzo, di 28 e 26 anni.

Ecco i vincitori delle altre fasce messe in palio durante la serata

"Babbo Solare" Francesco D'Agostino, 43 anni, impiegato, di Boffalora d’Adda (Lodi), papà di Crystal, Stevens e Karol, di 18, 15 e 9 anni

"Babbo Sorriso" Giovanni Longo, 40 anni, imprenditore, di Cropani Marina (Catanzaro), papà di Pietro, Luigi ed Emanuel, di 18, 15 e 8 anni

"Babbo Sprint" Alex Vangelista, 45 anni, agente di commercio, di Sabbioneta (Mantova), papà di Bianca di 3 anni

"Babbo Sportivo” Moreno Del Gobbo, 43 anni, operaio, di Montottone (Fermo), papà di Martina di 11 anni

"Babbo Dolcezza" Simone Cassettari, 48 anni, operaio, di Bagni di Lucca (Lucca), papà di Gemma di 8 anni

"Babbo Fascino" Pellegrino Parente, 59 anni, aviatore, di Rimini, papà di Siria di 23 anni

"Babbo Eleganza" Marcello Guaiana, 57 anni, tricologo, di Cesena, papà di Veronica di 21 anni

"Babbo Glamour" Massimo Bartolini, 65 anni, personal trainer, di Pescia (Pistoia), papà di Lorenzo e Brando, di 29 e 22 anni

"Babbo Simpatia" Ivano Convento, 61 anni, tecnico frigorista, di Mestrino (Padova), papà di Riccardo di 18 anni.

Sul palco insieme all'ideatore Franco Teti anche alcune mamme miss

L’evento, organizzato dall’associazione di promozione turistica Amare San Mauro e patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, è stato condotto da Paolo Teti, ideatore del concorso (e di altri concorsi di bellezza e simpatia come Miss Mamma italiana) e dalle mamme miss Lucia Dipaola, Elena Cerchiaro e Serena Pagliarani.