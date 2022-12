Babbo Natale è arrivato nella sede di Anffas

Anffas torna alla normalità con le festa di Natale. Sabato, 10 dicembre, nelle sede di Abbiategrasso un evento ha finalmente ridato vigore ad una struttura che durante l’emergenza sanitaria ha molto sofferto.

La Festa di Natale di Anffas

“E' stato emozionante, dopo due anni di stop causa pandemia, ritrovarsi presso il centro Anffas-Il Melograno di strada Cassinetta per la festa di Babbo Natale – ha detto il presidente della Fondazione il Melograno, Alberto Gelpi – è stata anche l’occasione per festeggiare la mia fresca nomina e i miei 30 anni da volontario”.

Sempre con le dovute cautele, si sono ritrovati genitori dei ragazzi seguiti dalla struttura, volontari e tanti esponenti della politica.

“Era veramente tanto che aspettavamo questo momento – ha aggiunto Gelpi – la forza della socialità è esuberante e infinita. Era da parecchio che noi tutti volevamo vivere queste sensazioni. Per i ragazzi ospiti e gestiti quotidianamente è stata una giornata straordinaria"

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

L'ingresso di Babbo Natale in sede

La festa è iniziata alle 14.30 è proseguita per tutto il pomeriggio. Per i ragazzi di Anffas- Babbo Natale ha raggiunto la comunità per vivere con tutti gli ospiti un momento. Speciale.

“Tutto ha funzionato alla perfezione – ha raccontato Gelpi – tanta gente, una serenità e felicità che ci mancava da tempo. Anche la lotteria ha riscosso un successo inaspettato, raccogliendo 19.500 euro, ben 4mila in più dello scorso anno. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti coloro che permetto tutto questo, alle associazioni, ai volontari, gli amici e i politici”.

All’evento c’era il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, l’assessore Roberto Albetti, il primo cittadini di Gaggiano Sergio perfetti, rappresentanti della Regione Lombardia, il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti e i consiglieri Silvia Scurati e Luigi Piccirillo.