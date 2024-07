Avvicendamenti al Rotary e Rotaract di Abbiategrasso

Estate tempo di rinnovamento per il Rotary di Abbiategrasso, che ogni anno il 24 giugno termina il proprio esercizio sociale attuando al proprio interno, sia a livello internazionale che locale, un completo cambiamento dei propri vertici in vista della ripresa a pieno regime del nuovo anno rotariano, che a tutti gli effetti inizia l’1 luglio.

Al Rotary arriva Pietro Grassi

Per il Rotary Club Abbiategrasso è Pietro Grassi il nuovo presidente, con cui l’uscente presidente Mario Gorla ha compiuto la solenne cerimonia del passaggio delle consegne il 28 giugno scorso nella splendida cornice di Morimondo. Una location perfetta per l’evento, molto partecipato e oltremodo rallegrato dalla presenza dei giovani del RotarAct Club Abbiategrasso, che nella circostanza ha parimenti proceduto al passaggio delle consegne fra il presidente uscente Giorgia Levi ed il nuovo presidente Marcello Gorla. Una doppia cerimonia, insomma, che conferma l’eccellenza del club nel coltivare e far crescere anche nelle nuove leve i principi ispiratori del Rotary.

La magia del Rotary

“La Magia del Rotary” è il tema rotariano per l’anno 2024/2025 coniato dal nuovo presidente del RI Stephanie Urchick, che invita così i soci a riconoscere e amplificare il potere dell’organizzazione di salvare vite umane.

“L’idea del tema “La magia del Rotary” nasce da un service nella Repubblica Dominicana dove si stavano installando filtri per l’acqua – ha spiegato il neo presidente Grassi -. Due ragazzi osservavano come l’acqua sporca entrasse nel filtro e uscisse pulita. Uno dei due rivolgendosi a Stephanie ha detto: “mostrami ancora la magia”.

Ovviamente non c’era nulla di magico, solo un lungo lavoro per trasportare questi filtri e installarli, cambiando la vita di questa comunità con acqua pulita, ma anche quella dei volontari che hanno reso possibile il service. Siamo tutti esortati a sostenere il Piano d’azione del Rotary, a trovare un equilibrio tra continuità e cambiamento e operare per la pace, tanto più che il Rotary ospiterà nel 2025 una conferenza sulla pace dal titolo “Guarire in un mondo diviso. Grazie a Mario, che mi ha preceduto, il nostro Club è cresciuto raggiungendo il numero di 47 soci attivi”. Nel congedarsi dal ruolo di presidente Mario Gorla, visibilmente commosso ed emozionato, ha detto: