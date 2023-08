Avviati i lavori al Parco della Repubblica di Abbiategrasso, che dureranno per tutto agosto.

Hanno spiegato dall'Amministrazione:

"L’intervento di manutenzione straordinaria del Parco della Repubblica - finanziato con contributo regionale per 300mila euro – è stato avviato come da cronoprogramma ed i lavori proseguiranno durante tutto agosto».

Il parco sarà dunque chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza mentre il bar sarà accessibile solo dall’ingresso di corso Italia.

"Il progetto persegue l’obiettivo di rendere maggiormente accessibile e fruibile il parco attraverso la realizzazione di nuovi camminamenti e di una nuova pavimentazione nell’area del bar e delle attrezzature ludiche, quest’ultima interessata da importanti ristagni d’acqua - continua la comunicazione istituzionale - Si è proceduto a mettere in sicurezza talune aree e a tal fine è stato rimosso il ponte di legno in prossimità di vicolo Carabelli. L’area cani già presente verrà ricollocata ed ampliata per soddisfare al meglio le esigenze dei fruitori. Conclusi i lavori si avvierà il bando per la gestione del bar e complessiva del parco".