Avo Magenta cerca nuovi volontari per l'ospedale

Una nuova occasione per diventare volontario della relazione: l’associazione Avo Magenta ODV ha organizzato un nuovo corso di formazione gratuito per aspiranti volontari che si terrà a Magenta da martedì 8 a martedì 29 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.

Avo Magenta cerca nuovi volontari

Dentro e fuori l’ospedale per donare il proprio tempo e il proprio cuore a chi si trova in situazioni di fragilità. Avo Magenta ODV è un’associazione che per oltre 20 anni ha contribuito all’umanizzazione dei reparti dell’Ospedale G. Fornaroli e successivamente ha messo la competenza relazionale dei propri volontari a disposizione degli ospiti della RSA Don Cuni di Magenta, della RSA Il Gelso di Vittuone e della RSA Sandro Pertini di Arluno.

Durante la pandemia, Avo Magenta ha attivato, nel Comune di Mesero, un servizio domiciliare “Al Tuo Fianco” per fornire ascolto, compagnia e supporto alle persone fragili in collaborazione con l’ufficio dei Servizi alla Persona. Un servizio di successo che ultimamente è stato attivato anche nel Comune di Arconate.

Stare vicino a chi soffre e ai suoi famigliari

L’obiettivo dell’Associazione, appartenente a una grande famiglia di oltre 15.000 volontari radicati su tutto il territorio nazionale, fin dalla sua fondazione nel 1975, è quello di collaborare con istituzioni e enti del territorio per raggiungere con sensibilità ed empatia chiunque abbia bisogno di vicinanza e solidarietà. Grazie alla recente riapertura verso l’esterno delle strutture in cui l’Associazione ha sempre operato e delle nuove opportunità di collaborazione che il Consiglio Esecutivo di AVO, presieduto da Valentina Bollini, ha deciso di cogliere, la necessità per l’associazione è di trovare e formare nuovi volontari che condividono i principi di AVO.

Per iscriversi al corso di formazione è necessario contattare la Segreteria di Avo Magenta ODV ai seguenti recapiti:

Telefono 3356913776

E-mail avomagenta@alice.it

Profilo e Pagina Facebook Avo Magenta