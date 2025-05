Martedì 6 maggio sono stati consegnati i diplomi alle persone che hanno partecipato al “Corso di Primo Soccorso e Rianimazione”.

Avis ha consegnato i diplomi ai nuovi soccorritori

Il corso, organizzato dall’AVIS di Santo Stefano Ticino e dall’AIS di Magenta, è iniziato il 4 Marzo ed è terminato il 22 Aprile. Ben 16 lezioni durante le quali sono state illustrate le tecniche per effettuare correttamente il soccorso delle persone incoscienti, sia in presenza di attività respiratoria che l’eventuale rianimazione in assenza di respiro. Le lezioni pratiche sono state precedute dalle lezioni teoriche della Dottoressa Laura Poles, che ha illustrato le principali caratteristiche del corpo umano e tutte le probabili cause che potrebbero provocarne un danno o un “malfunzionamento”. Per ogni tipologia di infortunio sono state descritte le azioni da intraprendere per prestare i primi aiuti in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Soccorsi che si devono sempre allertare chiamando il 112 che è il numero unico delle emergenze.

I ringraziamenti da parte degli organizzatori