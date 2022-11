Avis: donare diventa sempre più smart

Importanti novità per la sezione Avistefanese che ha rilasciato ai propri donatori la possibilità di effettuare in autonomia la gestione delle prenotazioni presso il Centro Trasfusionale di Magenta.

Prenotazioni veloci con App e Web

“L’esigenza di coordinare e modulare le prenotazioni dei circa 3.600 soci delle 11 Sezioni Comunali della zona afferenti il CT di Magenta, era già emersa ma è esplosa con la pandemia. L’emergenza ci ha costretti a trovare un modo per gestire le prenotazioni sempre localmente ma con un sistema unico, condiviso e centralizzato. Siamo partiti in emergenza, in modo artigianale ma efficace, per poi arrivare all’inizio di quest’anno a dotarci di uno strumento in cloud che è stato personalizzato sulle nostre esigenze specifiche” ci riferisce il Presidente Marco De Vita. “Dal 24 Novembre il passaggio successivo: pur mantenendo il governo, il monitoraggio e la supervisione delle chiamate da parte della nostra sezione, abbiamo rilasciato al donatore la possibilità di gestire in completa autonomia il ciclo di prenotazione via app e web, attraverso un applicativo dal nome che parla da solo.

Rimane attiva anche la prenotazione tradizionale

C’è Posto! Questa modalità non è obbligatoria e si affianca al metodo tradizionale che abbiamo sempre utilizzato e che rimane attivo. Il tutto ovviamente senza nessun costo per il nostro socio. Il merito non è solo nostro ma di tutte le sezioni della zona del Magentino che hanno collaborato, progettato, investito e realizzato insieme la prenotazione 3.0”. Tutti i donatori hanno già ricevuto personalmente una mail di dettaglio, ma chiunque sia interessato può sempre fare riferimento al sito AVIS di S. Stefano o direttamente alla segreteria della sezione, per recuperare le informazioni di cui avesse bisogno.