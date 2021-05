La sezione Avis di Albairate, che comprende anche i gruppi di Cassinetta di Lugagnano e Cisliano, ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il prossimo quadriennio

Avis Albairate: nominato il nuovo direttivo

La sezione Avis di Albairate, che comprende anche i gruppi di Cassinetta di Lugagnano e Cisliano, si è riunita in assemblea il 30 aprile per eleggere il nuovo consiglio direttivo, in carica sino al 2024. Presidente è stato nominato Massimo Tamagno, con due vice: Matteo Durè e Lorenzo Villa. Segretario Christian Gommaraschi, amministratore Sergio Gavello. Completano il board i consiglieri Isabella De Bernardi, Rosanna Di Tardo e Giancarlo Borella.

“Sezione sana e motivata, limitati i disagi economici”

Spiega una nota della sezione: “La relazione del quadriennio riportava questo come un periodo di difficile definzione che ha visto l’Avis della solidarietà sempre più a confronto con le normative sanitarie-amministrative e non ultimo i profondi cambiamenti di abitudini dovuti all’emergenza di questo ultimo anno. La sezione però è sana e motivata, per questo è riuscita a mantenere stabili le donazione effettuandole in sicurezza e ha consolidato la collaborazione con la sezione Avis di Rosate, arrivando ad effettuare un calendario congiunto e a limitare i disagi economici”.

“Grati ai cittadini per il sostegno tramite il 5X1000”

Gli avisini proseguono: “In questi anni sono state riconsiderate le spese, e il buon rapporto con la cittadinanza non ci ha fatto mancare il sostegno attraverso il 5X1000. Grati di questa fiducia chiediamo di non far mancare il sostegno alla sezione e al centro attraverso questo prezioso mezzo, un grazie sincero ai contribuenti- Nei prossimi quattro anni il nuovo consiglio è chiamato a valutare attentamente le evoluzioni e per quanto possibile agire di conseguenza. Cercando di mantenere il buon equilibrio”.

La nascita di una realtà multicomunale

Il gruppo aggiunge: “L’accreditamento della Unità di raccolta provinciale di Albairate con l’escalation di norme, direttive e procedure europee, e l’implementamento della gestione informatizzata, hanno escluso di fatto la componente associativa nella parte sanitaria, ma non hanno fatto perdere i valori umani, e i risultati sono buoni. Di fatto sta crescendo una realtà multicomunale che va ben oltre la sezione, propensa ad agevolare quei donatori con esigenze lavorative, che non possono effettuare la donazione in giorni feriali e per quelli che credono nella solidarietà piu sincera e disinteressata. Infatti vero punto di forza del centro è l’operatività nei giorni festivi, incrementata anche con alcune giornate di attività con centro mobile nelle comunità limitrofe”.

I contatti dell’Avis Albairate

E’ dunque possibile continuare a donare nel centro provinciale di Albairate pur rimanendo iscritti alla propria sezione. Per maggiori informazioni: 02-949.203.55 oppure avisalbairate@gmail.com. La sede si trova in via Cavour 33 ad Albairate.