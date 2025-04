Leopoldo Fagnani e Carlo Chiappa, Elisa Restelli e Gia​mpiero Pozzi e altri ancora. Ragazzi giovanissimi, di Sedriano, Vittuone e altri paesi del Magentino. Avevano solo vent’anni e aderirono alla Resistenza. Nell’80esimo anniversario della Liberazione uno spettacolo racconta le loro vicende: s’intitola «Avevamo soltanto vent'anni - Storie d'amicizia, amore e Resistenza» e andrà in scena stasera, venerdì 25 aprile, alle 21.15 al Cineteatro Agorà di Sedriano.

Testimonianze inedite

La serata, che comprende la pièce interpretata dalla compagnia teatrale La Nuova Lepanto e accompagnata dal Corpo Musicale Sedrianese, proporrà anche alcune testimonianze inedite raccolte nel 1981 dagli alunni della seconda C della scuola elementare di Sedriano, che intervistarono i loro nonni e i genitori su come avevano vissuto la giornata del 25 aprile 1945. I loro racconti sono stati ritrovati nell’archivio della loro maestra, Ermanna Colombo.

Lo spettacolo teatrale e musicale

Lo spettacolo è stato scritto da Francesca Porta, Francesco Albizzati e Chiara Beretta. «​Per scrivere la sceneggiatura ci siamo documentati su libri di storia locale e documenti conservati negli archivi di Anpi. Nella zona del Magentino la Resistenza vide nelle sue file molti giovani. Noi abbiamo scelto la storia di quattro di loro: Poldino e Carlo, poi Elisa e Giampiero per la loro grande storia d'amore. Ma abbiamo anche voluto raccontare la storia del "Bestiaccia", il collaborazionista, per indagare anche la scelta di chi si è messo dalla parte sbagliata della storia», racconta il regista Francesco Albizzati. L'accompagnamento musicale del Corpo Musicale Sedrianese prevede i più celebri brani della tradizione della Resistenza e musiche originali scritte e arrangiate per banda dal maestro Paolo Mella.​

I promotori

Appuntamento quindi in teatro a Sedriano, in via San Remigio 5, con ingresso libero. La serata è promossa dalla banda e da La Nuova Lepanto in collaborazione con il Comune di Sedriano e la sezione Carlo Chiappa dell’Anpi.