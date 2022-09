Autunno Sanpietrino dal sapore Fantasy

Ottobre è sinonimo di Autunno Sanpietrino. Anche quest’anno torna la manifestazione che animerà San Pietro all’Olmo con una serie di eventi di vario genere organizzati nel corso del mese. Concerti, rievocazione fantasy, animazioni, mostre, giochi, spettacoli e Street Food sono le proposte per questo 2022.

Autunno Sanpietrino

Si inizia sabato, 1 ottobre, quando i banchetti dello street food occuperanno l’area di via Volta via Marconi. Alle 11 in biblioteca prevista una lettura animata a cura della Ditta Gioco Fiaba e dedicata ai bambini. Alle 21 in piazza della Chiesa Vecchia concerto della Oxxxa Live Band, cover-band italiana con tanta musica italiana e internazionale. Domenica 2 ottobre sempre in piazza della Chiesa Vecchia «Fantasylandia: il villaggio delle meraviglie»: una rievocazione che quest’anno sarà a tema fantasy, ambientata in mondi immaginari, popolata da personaggi strani, fate, maghi, creature fiabesche, eroi coraggiosi. Durante la giornata alle 11 e alle 15 animazione in costume «Nel regno incantato». Alle 17.30 spettacolo finale nella «Terra dei Draghi». Sempre nella giornata di domenica oltre al cibo ci saranno le iniziative della biblioteca, con lo stand Libri in dono, mentre in chiesa Vecchia sarà aperta la mostra «Dalle mani delle donne» a cura del C.I.F. (centro italiano femminile), esposizione di artigianato artistico, riciclo creativo, uncinetto, patchwork, pittura e decorazione floreale. Alle 17 appuntamento con il concerto Note d’Autunno del Corpo musicale di San Pietro all’Olmo.

Ottobre

L’autunno sanpietrino prosegue nei fine settimana del mese di ottobre con: il 7 ottobre concerto Organo e Tromba nell’ambito della rassegna Percorsi Musicali in Lombardia, in Chiesa Vecchia, l’8 ottobre concerto per Fagotto e Arpa sempre in Chiesa Vecchia, il 14 ottobre inaugurazione Antiquarium presso la Chiesa Vecchia mentre il 15 ottobre concerto Max Pierini Blues band nella sala Amici della Musica. Il 16 ancora musica in Chiesa vecchia con il coro a cappella a cura di Chanson d’Aube. Appuntamento anche il 21 ottobre con il concerto d’organo del maestro Ennio Cominetti.

Tutte le manifestazioni sono a ingresso gratuito.