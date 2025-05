Autostrade, annunciate le chiusure notturne. Ecco i vari percorsi.

Massima attenzione per gli automobilisti in viaggio sulle nostre autostrade. La La società Autostrade ha annunciato la chiusura di alcuni tratti. Eccoli. Sulla A8 Milano-Varese, sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sul Ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord/A8, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

oDALLE 22:00 DI LUNEDI' 5 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 6 MAGGIO

Sulla A8 Milano-Varese

- sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A9 Lainate-Chiasso, verso Varese. Contestualmente, ma con un'ora di anticipo, sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi Est" situata nel suddetto tratto. In alternativa, si consiglia: verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria a presso il nodo Fiera Milano, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria presso il nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria presso il nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37),

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di allacciamento con la A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia: verso Varese, proseguire sulla A52, uscire e rientrare dallo svincolo di Baranzate, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, proseguire sulla A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, proseguire sulla A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.

Le altre chiusure

Sul ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord/A8

- sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di allacciamento con la A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia: verso Varese, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, proseguire sul Raccordo Fiera Milano, uscire e rientrare dallo svincolo di Mazzo di Rho, percorrere la A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, proseguire sul Raccordo Fiera Milano, uscire e rientrare dallo svincolo di Mazzo di Rho, percorrere la A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI' 7 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 8 MAGGIO

Sulla A8 Milano-Varese

- sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A9 Lainate-Chiasso, verso Varese. Contestualmente, ma con un'ora di anticipo, sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi Est" situata nel suddetto tratto. In alternativa, si consiglia: verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria a presso il nodo Fiera Milano, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria presso il nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria presso il nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37)

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di allacciamento con la A8 in entrambe le direzioni, verso Varese e Milano.

In alternativa, si consiglia: verso Varese, proseguire sulla A52, uscire e rientrare dallo svincolo di Baranzate, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; verso Milano, proseguire sulla A52, verso Monza, uscire e rientrare allo svincolo di Baranzate, percorrere la A52, verso Rho, e interconnettersi con la A8, verso Milano, dal nodo Fiera Milano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, proseguire sulla A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, proseguire sulla A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.

Sul ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord/A8

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di allacciamento con la A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia: verso Varese, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, proseguire sul Raccordo Fiera Milano, uscire e rientrare dallo svincolo di Mazzo di Rho, percorrere la A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, proseguire sul Raccordo Fiera Milano, uscire e rientrare dallo svincolo di Mazzo di Rho, percorrere la A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI' 8 ALLE 5:00 DI VENERDI' 9 MAGGIO

Sulla A8 Milano-Varese

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A9 Lainate-Chiasso, verso Varese. Contestualmente, ma con un'ora di anticipo, sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi Est" situata nel suddetto tratto. In alternativa, si consiglia: verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria a presso il nodo Fiera Milano, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria presso il nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria presso il nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37)

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di allacciamento con la A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia: verso Varese, proseguire sulla A52, uscire e rientrare dallo svincolo di Baranzate, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, proseguire sulla A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, proseguire sulla A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.

Sul ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord/A8

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di allacciamento con la A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia: verso Varese, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la SS33 del Sempione, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Legnano; per i veicoli leggeri diretti a Chiasso, proseguire sul Raccordo Fiera Milano, uscire e rientrare dallo svincolo di Mazzo di Rho, percorrere la A52 Tangenziale Nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 e entrare sulla A9 Lainate-Chiasso dallo svincolo di Origgio; per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Chiasso, proseguire sul Raccordo Fiera Milano, uscire e rientrare dallo svincolo di Mazzo di Rho, percorrere la A52, verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233, viale Alfa Romeo, via Luraghi, la SP119, la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, la SP233 e entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.