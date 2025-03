Sono diverse le chiusure previste nei prossimi giorni lungo l'autostrada A8 e A9: ecco in dettaglio tutti i cantieri previsti.

Autostrada A8 e A9: ecco le chiusure previste nei prossimi giorni

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto Villoresi, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita allo svincolo di Origgio, al km 14+350 della A9, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP233 Varesina verso Origgio/Caronno/Garbagnate, via Trattati di Roma-via per Caronno-SP300 in direzione Rho ed entrare in A8 allo svincolo di Lainate- Arese.

In ulteriore alternativa, dopo l'immissione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano, al km 16+300 e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire il transito di trasporti eccezionali;

-dalle 22:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina di Chiasso;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco. Per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;

verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria;

-dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro;

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di pavimentazione;

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

-dalle 22:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi da Varese è diretto verso Milano, sulla stessa A8, o in direzione della Diramazione Gallarate-Gattico.

Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo che dalla A8 Milano-Varese immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26.

Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, immettersi sulla SS341 verso Jerago con Orago/Cavaria/Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate;

per chi è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Jerago con Orago, SP26 in direzione Besnate, SP49 verso Arsago Seprio ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

In alternativa alla chiusura delle entrate degli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria, si consiglia:

verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Ispezione del cavalcavia

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, anticipare l'uscita a Gallarate, al km 29+900, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Somma Lombardo, SP26 e SP49 verso Besnate, per poi entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Solbiate Arno, al km 35+700 percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Jerago, SP26 e SP49 verso Besnate, per poi entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate;

per chi proviene da Varese, anticipare l'uscita allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26 e SP49 verso Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Chi supererà lo svincolo di Solbiate Arno, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, al km 29+900, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Somma Lombardo, SP26 e sulla SP49 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 marzo, sarà chiusa l'entrata di Gallarate, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Busto Arsizio;

-dalle 21:00 di martedì 25 alle 1:00 di mercoledì 26 marzo, sarà chiusa l'area di servizio "Brughiera est", situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese;

-dalle 00:00 alle 5:00 di mercledì 26 marzo, sarà chiusa l'area di servizio "Brughiera ovest", situata nel tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Castronno, verso Milano.