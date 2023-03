Autostrada A8: chiusura del casello di Lainate partire dalle 22 del 28 marzo 2023 e fino alle 6 di lunedì 3 aprile.

Autostrada A8: chiusura del casello di Lainate

Un passo importante per lo svolgimento dei lavori di ampliamento della 5° corsia. La nota ufficiale di Società Autostrade annuncia temporanee chiusure per consentire la realizzazione del nuovo casello autostradale.

In particolare sulla A8 Milano-Varese al fine di completa

re i lavori relativi all’allargamento della 5° corsia sarà necessaria la chiusura del casello di Lainate, in entrata in direzione di Varese, a partire dalle 22 del 28 marzo 2023 e fino alle 6 di lunedì 3 aprile.

Il programma dei lavori, in questa fase, vedrà la realizzazione di una rampa provvisoria, attività che per caratteristiche tecniche specifiche deve essere effettuata in assenza di traffico.

Le lavorazioni, come da cronoprogramma concordato con le istituzioni Territoriali, proseguiranno in continuità per concludersi entro la mattina del 3 aprile al fine di ripristinare la piena fruibilità del tratto per le festività pasquali ed agevolare gli spostamenti degli utenti.

Al fine di agevolare i transiti attraverso i percorsi alternativi individuati, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia ha previsto, per tutta la durata delle attività, un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere, anche per supportare l’utenza nelle fasce orarie caratterizzate da maggiori flussi di traffico.

In alternativa per gli utenti diretti a Varese e Como si consiglia l’ingresso dallo svincolo di Origgio-Uboldo sull’autostrada A9.

Nei punti strategici della città sarà posizionata l’opportuna segnaletica stradale con le indicazioni dei percorsi consigliati.