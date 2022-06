Auto elettriche: sei postazioni di ricarica in paese

Auto elettriche: istituiti sei stalli di sosta a Inveruno.

Tali posti auto si trovano in piazza Don Rino Villa e via Marconi a Inveruno, in piazza Meda a Furato. Per incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile, che rientra in una misura antinquinamento, il Comune ha posizionato sul territorio comunale le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per ogni colonnina sono stati individuati due stalli di sosta, adibiti esclusivamente per auto a trazione elettrica in occasione delle operazioni di ricarica. Per disciplinare la circolazione veicolare, tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una razionale gestione della viabilità, la Polizia Locale ha istituito in piazza Don Rino Villa, via Marconi (area di parcheggio) e piazza Meda, sei stalli di sosta, due per ogni località indicata, con divieto di sosta permanente 00/24 e con rimozione forzata, indicata da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, essendo tali aree riservate esclusivamente ad autoveicoli e motoveicoli aventi trazione elettrica e ai veicoli ibridi, per la ricarica delle proprie batterie. Eventuali veicoli in sosta nonostante il divieto verranno rimossi e trasportati nei depositi.