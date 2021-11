Auto elettriche, installata la prima colonnina per la ricarica

Via Gaeta

A Legnano ne arriveranno altre cinque entro qualche settimana. Ciascuna avrà due postazioni.

Auto elettriche, a Legnano è arrivata la prima colonnina per la ricarica.

EnelX ha provveduto a installarla la scorsa settimana nel parcheggio dell’ex scalo ferroviario di via Gaeta. Si tratta del primo dei sei impianti che saranno posizionati in città sulla base degli accordi fra Comune e Enel X, la società del Gruppo Enel che fornisce prodotti e servizi innovativi per la transizione energetica, in questo caso nel comparto e-mobility. L’accordo discende da un avviso di interesse emesso dal Comune nel 2018. Delle sei colonnine le due a ricarica rapida (tempo occorrente 25 minuti) saranno posizionate all’incrocio fra le vie Filzi e Resegone e nel parcheggio di via Gilardelli, mentre le quattro a ricarica normale (tempo occorrente 35-40 minuti) saranno oltre che nel parcheggio di via Gaeta, in via Parma (all’altezza delle scuole Toscanini e Levi Montalcini), all’angolo fra corso Sempione e via Canazza e nel parcheggio di viale Gorizia di fronte al liceo Galilei.

Ciascuna avrà due postazioni e due stalli delimitati da apposita segnaletica

Le installazioni si completeranno nel giro di qualche settimana e, a seguire, avverrà la loro messa in funzione. Tutte le colonnine sono predisposte in modalità multivendor, quindi l’utente pagherà in ragione del suo contratto per la fornitura dell’energia elettrica. Per utilizzare le colonnine sarà necessario sottoscrivere un abbonamento gratuito con EnelX, per cui ogni iscritto riceverà un pin. Tutte le colonnine avranno due postazioni per la ricarica dei mezzi e due stalli delimitati da apposita segnaletica. In questi spazi sarà vietata la sosta per i veicoli che non devono ricaricare e la sosta avrà il limite di un’ora.

"Dotiamo la città di servizi indispensabili per supportare la mobilità elettrica"

"È arrivato il momento di dotare la nostra città di servizi indispensabili per supportare chi sceglie la mobilità elettrica – dichiara l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi - Ce lo chiedono i cittadini ed è una nostra precisa convinzione creare le condizioni perché possa realizzarsi questa transizione verso i veicoli ecologici. Il percorso era stato avviato qualche anno fa poi, fra avvicendamenti in Comune e la pandemia, non si erano fatti passi avanti. Adesso, grazie a EnelX, siamo finalmente in grado di cominciare a infrastrutturare Legnano con dispositivi che diventeranno sempre più comuni ed entreranno a far parte delle nostre abitudini quotidiane".