Aumentate le forniture di sacchi azzurri per adulti e bambini

Con il 2024 a Legnano scattano le nuove agevolazioni per i cittadini che utilizzano i sacchi azzurri per la raccolta differenziata di pannoloni e pannolini.

Sacchi azzurri per la differenziata: aumentate le forniture

Grazie a uno stanziamento nel bilancio previsionale di 100mila euro, sono aumentate del 50% (passando da 40 a 60 all’anno) le forniture dei sacchi per gli adulti (pannoloni) e triplicate quelle per i bambini (pannolini) dagli 0 ai 2 anni (passando da 20 a 60 all’anno). La fornitura di questi sacchi è gratuita e non incide nel computo della Tari.

"Copriremo i quantitativi di consumo registrati nel 2023"

Dice Simone Bosetti, consigliere incaricato per il progetto della tariffa puntuale:

"Nel primo anno di sperimentazione della tariffa puntuale l’Amministrazione comunale si era impegnata a monitorare i consumi di sacchi azzurri dell’utenza per offrire agevolazioni che andassero incontro a queste esigenze una volta che il nuovo sistema di raccolta fosse entrato a regime: fatto questo lavoro e trovate le risorse da mettere a bilancio, con il nuovo anno siamo in grado di rispondere alle esigenze che sono emerse. Grazie al considerevole aumento delle forniture copriremo, infatti, i quantitativi di consumo registrati nel 2023".

Ecco come richiedere le forniture gratuite di sacchi azzurri

Per godere di queste agevolazioni i cittadini possono fare domanda tramite webform: dal sito www.amga.it cliccare sul banner "Sportello Tributi Web", quindi "Servizio Tari", scorrere la pagina fino a "Agevolazioni Tari Comune di Legnano" (qui il link diretto al form). Entro un massimo di dieci giorni dall’inserimento della richiesta Amga darà riscontro all’utente sull’esito dell’istruttoria comunicando le modalità di ritiro delle dotazioni di sacchi panno gratuite.

È anche possibile fare direttamente domanda allo sportello di Aemme Linea Ambiente, alla sede Amga di via per Busto, 55 ogni martedì mattina dalle 8.30 alle 13. In questo caso le dotazioni di sacchi-panno saranno consegnate direttamente.

A breve sarà anche attivato il ritiro delle forniture dai distributori automatici installati in città.

Nella foto di copertina: Simone Bosetti, consigliere incaricato per il progetto della tariffa puntuale