Aumentano i positivi, fino al 31 gennaio chiude il centro sociale

Pandemia

Il Centro sociale rimarrà chiuso fino a fine mese in attesa di un miglioramento della situazione.

Il Comune di Rho ha comunicato oggi, 11 gennaio 2022, che il Centro sociale potenziato di via Buon Gesù rimarrà chiuso fino al 31 gennaio causa l'aumento dei positivi.

L'aumento delle positività fa chiudere il centro

Chiude il Centro Sociale Potenziato di via Buon Gesù dal 12 gennaio fino al 31 gennaio 2022. Esteso invece il servizio del call center 02 93332 777 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 per aiutare le persone in quarantena o over 65 sole attraverso la consegna dei pasti a domicilio, della spesa e dei farmaci. Si conferma anche il servizio di "telefonate amiche", che il personale farà periodicamente a tutti i frequentatori del centro anziani, per stare vicino con un sostegno di compagnia e vicinanza ai nostri anziani.

Le dichiarazioni dell'assessore