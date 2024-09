Aumentano i beneficiari della carta "Dedicata a te"

A Lainate aumentano i cittadini residenti con un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sotto ai 15mila euro.

Carta Dedicata a te

Sono 296, contro i 288 del passato anno, i nuclei familiari di Lainate individuati dall’Inps quali destinatari della carta «Dedicata a te», un contributo economico statale di oltre 400 euro per l’acquisto di beni alimentari, carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico.

Una misura introdotta dall’attuale governo e che quest’anno, con la legge di Bilancio, è stata incrementata di ulteriori 600 milioni di euro.

«Lo scorso anno la misura della “Carta dedicata a te” aveva permesso di erogare a 288 nuclei familiari del Comune di Lainate una card precaricata di un importo pari ad € 382,50, incrementata poi di altri € 77,20 - ha reso noto il Comuen di Lainate -. Quest’anno la misura si ripete ed INPS ha individuato 296 nuclei residenti, definiti tramite i criteri contenuti nel Decreto Interministeriale del 4 giugno 2024». Nel suddetto Decreto veniva richiesto ai Comuni, come lo scorso anno, di controllare conformità di residenza, nucleo anagrafico e nucleo Isee. A seguito dei controlli effettuati, sono state convalidate le liste Inps e pubblicate la lista con il numero di protocollo dei beneficiari residenti in città.

Soldi per alimentari e carburanti

«Al momento le liste sono al vaglio di INPS che, con la collaborazione di Poste Italiane, abbinerà ad ogni beneficiario un codice che sarà trasmesso solo ed esclusivamente ai beneficiari tramite comunicazione scritta inviata per posta - ha fatto sapere l’Aamministrazione - . Con tale comunicazione scritta, i beneficiari, potranno recarsi presso l’Ufficio Postale per il ritiro della card che potrà essere utilizzata a partire da settembre ed avrà un importo caricato pari a 500 euro. Al fine di non far decadere il beneficio, dovrà essere effettuato almeno un pagamento entro la data del 16 dicembre 2024» .

La carta Dedicata a te, introdotta dopo l’eliminazione del reddito di cittadinanza, può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica; per il pagamento di carburanti, o, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.