Bareggio

Da settimana prossima saranno spostate le attività del pre e post scuola.

Dalla settimana prossima fine dei disagi alla scuola primaria Rodari di via Matteotti di Bareggio. L'Amministrazione comunale, in accordo con la direzione scolastica, ha infatti trovato una soluzione per gli alunni delle tre classi che sono state dichiarate inagibili dalla Rspp della scuola e pertanto trasferiti in aule più piccole.

Aule inagibili alla scuola primaria, problema risolto

“Abbiamo avuto l'ok per spostare temporaneamente le attività del pre e post scuola nel locale della mensa – spiega l'assessore all'Istruzione Roberto Pirota - In questo modo andiamo a liberare delle aule che verranno destinate agli alunni. Ora resta solo da fare gli spostamenti e attrezzarle”.

Lavori già durante le feste?

Per quanto concerne la situazione delle tre classi, l'assessore Pirota ha fatto sapere che “fortunatamente dai sopralluoghi effettuati non è grave come sembrava. In ogni caso abbiamo stanziato i fondi per fare i lavori richiesti e, se tutto va bene, inizieremo già in queste vacanze di Natale così da ripristinare quanto prima la situazione originaria. Ci spiace che, anche stavolta, qualcuno abbia voluto costruire un caso, usando i bambini per fare politica laddove di politico non c'è nulla”.