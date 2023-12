Aule fredde: gli studenti del Quasimodo tornano a casa

Le aule sono fredde e gli studenti dell'ala ovest del liceo Salvatore Quasimodo tornano a casa. Succede a Magenta dove nella mattinata di oggi, giovedì 7 dicembre, la dirigenza scolastica ha deciso di rimandare a casa gli studenti per via delle temperature registrate dentro la struttura.

Già nella giornata di ieri, mercoledì 6 dicembre, per questo problema una delle classi prime era stata rimandata a casa e gli studenti avevano organizzato uno sciopero per la giornata di oggi.

Protesta che è stata sospesa perchè dalla scuola erano state date delle garanzie agli studenti che le problematiche all’impianto di riscaldamento sarebbero state sistemate. Questa mattina però, all’arrivo degli studenti, le aule erano purtroppo nuovamente al freddo e dunque la scuola ha deciso di mandare a casa tutti gli studenti dell’ala ovest.

«Mercoledì quando si è verificata la prima problematica abbiamo subito contattato Asm e Città Metropolitana che prontamente hanno inviato dei tecnici che hanno risolto questo problema di natura idraulica - spiega la dirigente scolastica Donata Barbaglia - Purtroppo però quando siamo arrivati stamattina la struttura era nuovamente al freddo e non sapendo quanto tempo ci avremmo messo per sistemare la problematica abbiamo optato per mandare a casa gli studenti. Nel frattempo abbiamo contattato nuovamente i tecnici che sono arrivati e hanno risolto il problema ripristinando le temperature nell’ala ovest assicurandoci che il problema è definitivamente risolto e che non si ripresenterà più».