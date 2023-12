Auguri di fine anno per i Bersaglieri di Abbiategrasso

Domenica 3 dicembre, Abbiategrasso ha visto ancora una volta protagoniste le Fiamme Cremisi de Bià. Si è trattato del tradizionale appuntamento di fine anno per lo scambio di auguri tra Bersaglieri, familiari, simpatizzanti, Autorità comunali e religiose, e gli anziani ospiti della Rsa di strada Cassinetta.

Auguri di fine anni per i Bersaglieri de Bià

Inizio alle ore 9 con l'alzabandiera effettuata nel cortile della Casa di Riposo di strada Cassinetta, per poi continuare all’interno con la visita agli ospiti per portare in un clima natalizio, un massaggio augurale e un attimo di allegria, donando alla struttura un qualcosa di funzionale per gli ospiti e anche per i dipendenti. Quest’anno infatti si è voluto indirizzare la donazione a strumenti di supporto medico, si tratta di due macchine trita pastiglie a disposizione del personale infermieristico e un arredo separatore della zona tisaneria del piano terra per migliorarne la fruizione. Sono due strumenti individuati dalla direzione e dai sanitari della Rsa, che noi abbiamo provveduto ad acquistare insieme alla famiglia Locatelli, la quale ha inteso ricordare Ambrogio che è stato il nostro Presidente Onorario e di sezione per tanti anni.

A seguire in Basilica di Santa Maria Nuova dove alle ore 10, si è celebrata la Santa Messa al termine, esibizione musicale nel quadriportico della chiesa alla presenza di Mons. Binda.

"Al termine l’incontro in piazza Marconi, con i ragazzi delle associazioni HEIROS, SUPERABILY e della COOPERATIVA ROSA/KCS tutte impegnate nel sociale, a cui abbiamo donato il nostro calendario storico associativo, il gagliardetto della Sezione e un contributo per le necessità che riterranno opportuno adoperare. I ragazzi ci hanno accolto con dei lavori esposti nei gazebo unitamente a due piacevoli sorprese: la presenza di due reperti a noi care la famosa “carriola” biciclette già in uso ai Bersaglieri del 1900, e la presenza di una vetrina commerciale addobbata a tema Bersaglieri".

Il Saluto, sempre accompagnato dalle vibranti note della fanfara, all’Amministrazione Comunale e alla cittadinanza tutta ha concluso questa magnifica mattinata.

Il pranzo di conclusione della giornata

La giornata bersaglieresca si poi conclusa con il pranzo presso l'agriturismo “La Crivella”: tantissimi i partecipanti, fra i quali Monsignor Innocente Binda parroco di Santa Maria Nuova accompagnato da Don Piero, il Gen. di C.A. Benito Pochesci accompagnata dalla gentile Michele, il Gen. Ennio Betti anch’esso accompagnata dalla gentile signora Annamaria, e i massimi vertici ANB regionale e provinciale: Presidente Lazzati Enrico, il vice Presidente Provinciale Marchesi Alessio, il tutto alla presenza del Presidente Pavesi Cav. Oraziantonio, del Consiglio Direttivo e numerosi Bersaglieri e simpatizzanti di Abbiategrasso.

Come di abitudine durante la conviviale, la sezione ha omaggiato i seguenti bersaglieri col calendario storico dell’associazione, si tratta di: Sangaletti Gianfranco, Sbardellotto Aristide, Balducci Nunzio, e De Vecchi Alessandro. La famiglia Locatelli ha invece omaggiato i seguenti ultraottantenni presenti del calendario nazionale ANB 2024: il Decano dei Bersaglieri di Abbiategrasso Baratto Cav. Uff. Ezio, Barlottini Cav. Lino, Bellucco Severino, Cantoni Angela, Donà Teresa, Magnaghi Giuseppe, Nativi Cav. Uff. Giacinto, Santambrogio Cav. Luciano, Loaldi Teresio e Lobosco Angelo.

Per tutta la giornata ha allietato in modo pregevole, la nostra Fanfara "Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli".