Auditorium intitolato al prof Carenzi

Auditorium comunale di Pregnana intitolato al professor Giorgio Carenzi.

Prof Carenzi

Sabato scorso all’Auditorium comunale di via Varese si è svolta la cerimonia di intitolazione della struttura al professor Giorgio Carenzi, in occasione della prima dello spettacolo teatrale «Il Berretto a Sonagli» liberamente tratto dal testo di Luigi Pirandello e a cura dell’Associazione Teatrale Amici del Teatro Il Gobbo, che lo stesso Carenzi contribuì fortemente a costituire.

Sabato e domenica sono andati in scena gli attori del Teatro Il Gobbo con ben due repliche riscuotendo un riscontro positivo da parte del pubblico che ha riempito per due serate l’Auditorium.

Auditorium comunale

«L’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante e doveroso con questa intitolazione riconoscere un ringraziamento ufficiale a Giorgio, che nella scuola e nel contesto della comunità di Pregnana Milanese ha saputo, grazie alla sua passione per la cultura e per l’arte in generale e in particolare il teatro, coinvolgere ed aggregare le persone di tutte le fasce di età, senza alcuna preclusione rispetto all’individuale preparazione scolastica e culturale, appartenenza politica e/o religiosa. Inoltre, ancora oggi, il prof. Carenzi rimane per la comunità di Pregnana Milanese un esempio dal punto di vista didattico educativo, nonché formativo per la passione, l’entusiasmo, l’impegno e la dedizione che sempre ha dimostrato concretamente e mantenuto ovunque si sia trovato ad operare» ha detto l’assessore alla Cultura Stella Cislaghi.

Docente amato

«Il prof. Carenzi è stato un docente molto amato dell’Istituto Rizzoli e soprattutto un “pregnanese d’adozione” per le numerose iniziative che ha contribuito a creare e che vivono ancora oggi, tra le quali l’organizzazione del presepe vivente e la fondazione della compagnia teatrale “Il Gobbo”. Proprio quest’ultima ha dedicato a Carenzi una sua edizione della commedia “Il berretto a sonagli”, di Luigi Pirandello, con un buon successo di pubblico» ha aggiunto il sindaco Angelo Bosani.