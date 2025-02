Attrice, modella e produttrice di film, il sogno di Giulia si è avverato

Diventare un'attrice, era questo, da quando aveva nove anni e ha iniziato i primi corsi al teatro dell'armadillo di Rho il sogno di Giulia Zucchetti 24 anni rhodense doc.

Un sogno costruito anno dopo anno che è arrivato fino in America

Un sogno costruito anno dopo anno che è arrivato fino in America dove Giulia si è trasferita all'età di 20 anni per laurearsi e frequentare importanti corsi di recitazione. Un sogno che si è ampliato perché oggi Giulia Zeta, questo il suo nome d'arte non è solo un attrice ma anche modella e produttrice cinematografica con una casa di produzione aperta in America aperta insieme a una collega.

"Ho iniziato per caso e stare sul palcoscenico mi è subito piaciuto"

«Ho iniziato per caso - racconta Giulia - mia mamma mi ha iscritto a un corso al teatro Armadillo e quando per la prima volta mi sono trovato sul palcoscenico ho provato tante emozioni. Stare lassù, davanti a tanta gente che guardava lo spettacolo mi è subito piaciuto» Dall’Armadillo alla compagnia dei Teatribù di Milano, Giulia ha proseguito in gioventù la sua passione fino a quando a 17 anni si è iscritta a un corso di recitazione.

"Attrice e modella per brand come L'Oréal, Aveda e Kemon"

«La svolta - racconta la giovane attrice rhodense - è arrivata a vent’anni quando mi sono trasferita in America, dove mi sono laureata in recitazione cinematografica presso la New York Film Academy di Los Angeles. Negli ultimi quattro anni poi ho lavorato a un film intitolato «Dutch 3» che debutterà il prossimo anno nei cinema in america; due serie tv, una web serie e diversi corti indipendenti.» Non solo cinema, Giulia ha anche intrapreso il lavoro di modella. «Ho lavorato come modella per brand come L'Oréal, Aveda e Kemon - racconta Giulia Zucchetti - Sono stata anche pubblicata su diverse riviste in America, tra cui LA Weekly, LA Wire, Poze Magazine e la rivista francese Moevir.

Produttrice di un lungometraggio che uscirà alla fine di quest'anno

Una pubblicità alla quale ho partecipato che dovrebbe essere trasmessa in Italia nei prossimi mesi è quella del nuovo Monopoli» Attrice, modella ma anche produttrice di film. «Ho scritto un lungometraggio che dovrebbe essere pronto per la fine di quest’anno.» Giulia che sta valutando numerose proposte anche in Italia e siamo certi che prossimamente la vedremo in Tv e al cinema.