magenta

Il bellissimo progetto di Luisa di Biagio e Marco Elviri dell’associazione Cascina Blu Onlus che addestrano animali per aiutare persone in situazioni di disagio

Unire il proprio lavoro alla propria passione con l’obiettivo di fare del bene. È un bellissimo connubio quello della dottoressa Luisa Di Biagio, che da anni vive a Ponte Vecchio con il figlio Filippo, che ha saputo fondere la sua laurea in Psicologia e la sua esperienza personale e professionale nel mondo dell’autismo, con la passione per il mondo cinofilo. Il tutto realizzando un progetto che si propone di aiutare i soggetti fragili attraverso la relazione quotidiana con cani appositamente addestrati.

«Attraverso i cani aiutiamo i più fragili»

Luisa e il compagno Marco Elviri, che ne è presidente, hanno creato l’associazione Cascina Blu Onlus, che da alcuni anni si occupa di autismo e fragilità, di lotta al bullismo e di inclusione nel mondo del lavoro delle persone fragili. Dopo un anno trascorso in Campania durante la pandemia, Luisa è tornata a Ponte Vecchio dove abita col figlio, affetto dal morbo di Asperger e con Marco, dove nella sua cascina tiene cani di varie razze e taglia, che addestra per diventare un supporto ai soggetti fragili.

"Noi amiamo parlare di Bau-tismo, un progetto educativo che offre la possibilità a tutte le “famiglie speciali” di poter imparare a gestire la relazione con il cane in modo che sia funzionale e appagante", racconta la dottoressa.

Recentemente Luisa e Marco hanno ricevuto in dono da un allevatore di Novara Brio e Amleto, due cuccioli di Jack Russel che hanno addestrato e che affideranno a due famiglie con un soggetto autistico o con particolari fragilità, come ad esempio gli attacchi di panico.

"Questo progetto si articola in due parti - prosegue Luisa - Sceglieremo due famiglie con un bambino o un anziano in stato di fragilità e supervisioneremo il percorso come Cascina Blu Onlus. Parallelamente abbiamo organizzato un corso online di educazione cinofila mirata e di gestione delle diversità attraverso la cura dell’animale".

Quattro incontri webinair gratuiti, nelle date: 26 e 27 marzo dalle 10.30 alle 12.30, il 2 aprile e 3 aprile in occasione della settimana per la consapevolezza sull'autismo 2022. Per informazioni, regolamento, modulo di iscrizione e liberatoria per la partecipazione di minori chiamare il 3911099141 oppure scrivere a info@cascinabluonlus.it o reginadeicani72@gmail.com