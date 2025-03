In occasione della Giornata Mondiale del Rene che si svolgerà il 13 marzo prossimo, l’ASST Ovest Milanese organizzerà alcune attività straordinarie gratuite che avranno l’obiettivo di promuovere e diffondere le informazioni necessarie per garantire la salute dei reni.

Attività gratuite per la salute dei reni all'asst Ovest Milanese

Le iniziative prevedono la sinergia fra la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Legnano e Magenta, la Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive e i Servizi territoriali dei Distretti.

In particolare i cittadini, giovedì 13 marzo dalle 10.00 alle 16.00 – previa prenotazione al CUP dell’ASST Ovest Milanese - potranno sottoporsi ad attività di Screening totalmente gratuite che prevedono una visita, la misurazione della pressione arteriosa ed l’effettuazione dell’esame delle urine.

Le attività verranno organizzate all’Ospedale “G. Fornaroli” di Magenta, via al Donatore di Sangue 50, e all’Ospedale Vecchio di Legnano, via Candiani 2.

I vaccini indicati per i nefropatici

Il paziente nefropatico è più suscettibile alle infezioni e questo implica un maggior numero di ospedalizzazioni per batteriemia rispetto a quello senza insufficienza renale.

I vaccini rappresentano quindi uno degli strumenti disponibili per prevenire le complicanze infettive nei soggetti nefropatici. Per questo motivo, lo stesso giorno verranno proposte le seguenti vaccinazioni:

Epatite B

Pneumococco

Herpes Zoster

Morbillo -parotite – rosolia e varicella

Meningococco B

Meningococco ACWY

Verrà inoltre verificato il richiamo decennale per Difterite Tetano e Pertosse.