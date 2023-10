Attenzione all'ambiente e alla biodiversità con il progetto "Piantala"

Il Comune di Santo Stefano Ticino, coadiuvato dal consigliere di maggioranza Paolo Pavan, ha attuato una campagna di sensibilizzazione sulla biodiversità rivolta principalmente ai bambini e ragazzi delle scuole primarie coinvolgendo anche le relative famiglie.

Ha spiegato il sindaco Dario Tunesi:

"È stata ideata la campagna 'Pianta-la', un progetto attinente al patrimonio arboreo, che tende a responsabilizzare gli alunni delle scuole primarie, affidando ad ognuno di loro una piantina da curare e crescere fino a quando sarà abbastanza matura da essere piantata a terra, in un luogo che indicherà l’Amministrazione comunale. Ieri, giovedì 19 ottobre 2023, abbiamo distribuito a tutti gli alunni di 3°, 4° e 5° della scuola primaria una piantina che dovranno curare, custodire, crescere e mantenere per 3 anni scolastici. Un modo simpatico per responsabilizzare i nostri ragazzi sull’importanza della natura occupandosi in maniera diretta delle loro piantine".