Attenzione ai parchi: in rifacimento vialetti, giochi e arredi urbani

Sono in corso in questi giorni a Rho alcune opere programmate per dare un assetto migliore ad alcune aree verdi particolarmente frequentate dalle famiglie e dai ragazzi.

Vialetto di via Capuana e via Pontida

Il vialetto di raccordo tra via Capuana e la scuola Salvatore Di Giacomo, che presentava problemi per le radici degli alberi che sollevavano la pavimentazione, è stato demolito e si sta procedendo allo smaltimento dei cordoli. In via Pontida si procede, invece, al rifacimento dell’area cani: ai primi di agosto verrà demolita l’attuale recinzione e ne verrà posta una nuova.

Demolizione dei giochi vecchi in alcuni parchi della città

In altri parchi (Pomé, Leoncavallo, Lattuada, San Martino) si stanno demolendo i giochi ormai vetusti. Al parco Castellazzo verranno presto posate due nuove altalene, altre due sono previste al parco di via Santorre di Santarosa. In via Dalmazia i lavori procedono a pieno ritmo per realizzare una nuova area giochi nel parco: per martedì 23 luglio è previsto il collaudo del grande gioco a forma di nave, che potrà poi essere aperto ai bambini della zona, una volta rimosse le cesate di cantiere. Sempre nel parco Dalmazia, si sta sistemando il vialetto in ghiaietto, verranno poste quattro nuove panchine e le piante saranno regolate entro la fine della settimana.

Targhe nel parco storico di Villa Burba

Infine in Villa Burba, lungo i vialetti del Parco Storico, verranno presto collocate delle targhe che proporranno diversi percorsi di visita del parco e delle piante, un modo per raccontare la storia del luogo e la sua evoluzione nel tempo tra acqua, natura, agricoltura e arte.

L'assessore Valentina Giro: "Interventi attesi dai cittadini che andranno a migliorare i parchi"

“Questi interventi erano attesi da tempo dai nostri cittadini e andranno a migliorare diverse aree verdi della città - dichiara l’assessora Valentina Giro - Si tratta di un pacchetto di fondi pari a circa 700mila euro stanziati a fine 2023 per la cura della città e il miglioramento delle aree pubbliche. I passaggi burocratici per ottenere i finanziamenti da Cassa Depositi e Prestiti e le gare d’appalto hanno richiesto diversi mesi, ma ora finalmente partono i lavori. Oltre a questi interventi di manutenzione straordinaria ne sono previsti altri, come gli abbattimenti degli alberi morti, le nuove piantumazioni che avverranno in autunno, e il rifacimento del parco di via Goglio che presto prenderà il via”.