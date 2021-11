"Astrazeneca in Mind è un segnale importante"

Il progetto

La soddisfazione del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Mind rappresenta un modello ideale per stabilire relazioni internazionali a favore del territorio, del tessuto imprenditoriale, del mondo della ricerca e dell'alta formazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sull'area che aveva ospitato Expo 2015 (dove oggi ha sede Mind) all'evento riguardante la presentazione riguardante il trasferimento della sede di AstraZeneca in questo spazio.

"Astrazeneca qui da noi è un segnale importante"

"Regione Lombardia - ha aggiunto Fontana - supporta il 'Distretto' favorendone la connettività, attraverso infrastrutture, rigenerazione di aree urbane, rete di trasporti e servizi, in un contesto di carattere lombardo e nazionale. Valuto molto positivamente l'imminente trasferimento della sede di Astrazeneca a Mind. Una decisione che rappresenta anche una leva strategica in un contesto collaborativo e multidisciplinare dove sviluppare progetti di innovazione entrando concretamente a far parte di un ecosistema di competenze, risorse, tecnologie e attività di ricerca e sviluppo".