Asst Rhodense: attivata l'oftalmologia pediatrica

Dal 2023 i pazienti dell'Asst Rhodense potranno usufruire anche del servizio di oftalmologia pediatrica per venire incontro ai ragazzi, bambini e alle loro famiglie.

Attivato il servizio di oftalmologia pediatrica

Si arricchisce l’offerta del reparto di Oculistica dell’ASST Rhodense, diretto dal Dr. Alessandro David, nel quale lavorano professionisti specializzati che dedicano la loro attività ai servizi di degenza ed ambulatoriale.

Già dall’inizio dell’anno 2023 vi è stato un potenziamento dei servizi già presenti e nel corso dell’anno verranno attivate ulteriori nuove tecnologie all’avanguardia, per poter offrire ai cittadini un servizio di presa in carico, sia nel Presidio Ospedaliero di Rho, sia su quello di Garbagnate, sia sul territorio.

La prima novità riguarda l’introduzione dell’oftalmologia pediatrica, attivata per venire incontro alle esigenze dei bambini e dei ragazzi (e delle loro famiglie): viene posta particolare attenzione allo screening di popolazione e alla collaborazione con le UO di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, per la gestione dei casi sindromici complessi nella loro totalità e per la presa in carico dei pazienti con deficit dell'apprendimento.

Il servizio ambulatoriale dedicato agli adulti non sarà più solo di primo livello, ma sarà invece integrato attraverso la valutazione strumentale del paziente con OCT, FAG e ecografia, in modo da restituire una diagnosi completa ed efficace all'impostazione terapeutica.

La riorganizzazione dei servizi oftalmologici

Nel Presidio Ospedaliero di Garbagnate si assisterà ad una riorganizzazione complessiva, seguendo la logica fondamentale dei servizi di secondo livello ad alta specialità. I cittadini potranno usufruire delle seguenti prestazioni:

- servizio di chirurgia oftalmoplastica, che si occupa della patologia funzionale e oncologica degli

annessi (palpebre e regione periorbitaria), dell'orbita e delle vie lacrimali, in stretto rapporto

interdisciplinare con le unità operative di oncologia, anatomia patologica e otorinolaringoiatria;

- servizio di clinica del glaucoma, che si occupa della gestione clinica e chirurgica del glaucoma

mettendo a disposizione del paziente le più moderne tecniche e device per la cura di questa

patologia. E' infatti oggi possibile gestire la chirurgia anche con tecniche mini invasive;

- servizio di retina medica e maculopatie, che si occupa della gestione clinica e chirurgica delle

patologie retiniche a 360° grazie alla disponibilità di strumenti di diagnostica avanzata e la

disponibilità di tutti i presidi farmacologici offerti ad oggi dalla ricerca;

- servizio di chirurgia vitreoretinica, che offre la gestione di tutte le patologie vitreo retiniche di

competenza chirurgica, grazie alla disponibilità di 3 nuovi faco-vitrectomi di ultimissima

generazione e altamente performanti, in dotazione all’ASST;

- chirurgia della cataratta, resa innovativa e all'avanguardia grazie alla disponibilità di nuovissimi

facoemulsificatori di ultima generazione e dall'utilizzo di sofisticate lenti intraoculari in grado di

correggere i difetti refrattivi in modo customizzato. E’ offerta inoltre la possibilità di impiantare

lenti a sospensione iridea o sclerale di ultima generazione, garantendo al paziente la miglior

gestione anche dei casi più complessi;

- ambulatorio della cornea, che si occupa di patologia clinica e chirurgica della cornea, coprendo

tutti gli ambiti diagnostici e terapeutici. A breve l’ASST offrirà anche il trattamento del

cheratocono tramite cross-linking.

Come accedere ai servizi

Per la prenotazione delle prestazioni è possibile rivolgersi ai CUP aziendali, al call center regionale

(800.638.638, da fisso o 02.99.95.99, da cellulare) o attraverso APP. A seguito del primo accesso il paziente sarà preso in carico ed attribuito al servizio specifico di competenza e seguito, fino alla completa gestione del quadro sanitario o alla necessaria presa in carico della cronicità.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’ASST Rhodense www.assst-rhodense.it