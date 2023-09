Associazione volontari ospedalieri: a breve la partenza del corso

Al via dal 25 ottobre a Magenta il corso di formazione per aspiranti volontari di Avo, l'Associazione di volontari ospedalieri cittadini.

Al via il corso dell'Associazione volontari ospedalieri

In un mondo pieno di fragilità, si può imparare a fare del bene, prestando ascolto, donando un sorriso, stando accanto a chi ha più bisogno, in ospedale (a Magenta), in RSA (ad Arluno, Magenta e Arconate) e a domicilio (a Mesero e Arconate).

Il corso si svolgerà a Magenta, in Casa Giacobbe in via IV Giugno 80 a partirà dal 25 settembre con la

presentazione del corso alla cittadinanza. Gli incontri avranno luogo dalle 20.30 alle 22.00: per info e iscrizioni è possibile contattare AVOMAGENTA@ALICE.IT 335 6913776