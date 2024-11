A causa di alcune assemblee sindacali convocate per i giorni di sabato 23 novembre, martedì 26 novembre, mercoledì 27 novembre e giovedì 28 novembre sui territori dei Comuni di Magenta e di Ossona la raccolta porta a porta del vetro potrebbe subire dei ritardi, protraendosi anche alle ore pomeridiane.

Assemblee sindacali e scioperi: possibili disagi per la raccolta rifiuti

Al termine delle assemblee, gli operatori che torneranno in servizio per proseguire il loro giro di raccolta dovranno accordare la priorità alle zone centrali, per poi spostarsi verso quelle più decentrate. Si raccomanda ai cittadini di lasciare esposti i bidoni per l’intera giornata.

Si ricorda, altresì, che per venerdì 29 novembre è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore cui hanno aderito anche le sigle FP, CGIL e UILTRASPORTI del settore Igiene Ambientale.

AEMME Linea Ambiente, pertanto, potrebbe trovarsi nelle condizioni di non riuscire a garantire i servizi di raccolta rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, né l’apertura delle piattaforme ecologiche in tutti i Comuni di propria competenza. Saranno, invece, assicurati, come di consueto, i servizi minimi previsti dalle normative e dagli accordi contrattuali vigenti.

Mantenere il decoro urbano

Si raccomanda vivamente ai cittadini di contribuire a preservare il decoro urbano, riportando i rifiuti all’interno delle proprie pertinenze, qualora gli stessi non venissero ritirati.

Per qualsiasi informazione inerente il servizio d’Igiene Urbana, è possibile contattare il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente (800.196363), attivo dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00.