Assemblea dei sindaci: uniti per il rilancio del Cantù

Il piano per il rilancio dell’ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso è stato al centro del dibattito che si è tenuto mercoledì 27 novembre durante la riunione dell’Assemblea dei Sindaci del Territorio. Sul tema, l’Assemblea, presieduta dal primo cittadino di Albairate Flavio Crivellin, ha ribadito la centralità del suo ruolo nel valutare ogni proposta tesa al potenziamento della struttura ospedaliera abbiatense, partendo però da una importante premessa metodologica.

“Riteniamo più utile e proficuo partire dal contenuto che si vuole dare all’ospedale Cantù e non dal contenitore – spiega il presidente Crivellin – in altre parole, come sindaci è nostra intenzione dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e su questi andremo ad esaminare le proposte per garantire all’intero bacino di utenza del territorio una risposta che sia efficace e sostenibile (anche sotto il profilo economico) nel lungo periodo. Che poi questi servizi vengano erogati dal pubblico, dal privato misto pubblico, piuttosto che dal solo privato, in questa fase risulta di importanza secondaria”.