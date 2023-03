Assemblea annuale per i soci dell'associazione Nastro Verde di Legnano che hanno tirato le somme di quanto fatto nel 2022 e preparato gli eventi per il 2023.

Assemblea annuale per l'associazione Nastro verde

Domenica 26 marzo si è svolta al Ristorante “ La Fornace” di San Vittore Olona, la consueta Assemblea annuale della Sezione Regionale , con sede in Legnano, della Associazione Nazionale “ Nastro Verde” – Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana.

Dopo gli onori di rito alla Bandiera, il canto dell’Inno Nazionale e di un minuto di silenzio in memoria dei soci ZARBO, CONTARINI, ANGIOLILLO, PRICONE e del Presidente onorario Col. Gianfranco CORSINI, deceduti nel corso dell’anno 2022, il Presidente della Sezione Gen.B. (c.a.) GdF Gianni Degaudenz ha aperto i lavori dell’Assemblea con l’esposizione della relazione morale alla quale è seguita , da parte del S.Ten. CC Claudio Adami, Segretario/Tesoriere, la relazione amministrativa, ambedue votate all’unanimità da parte dei soci presenti o delegati.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

I dati più significativi di quanto fatto nel 2022

Ecco i dati significativi dell’attività svolta dalla Sezione che si possono così sintetizzare: contributi e raccolta fondi per acquisto di medicinali per la popolazione Ucraina per oltre 1500 € ; incremento del numero di Soci di 14 unità tra cui 1 socio collettivo – Sezione di Monza della Associazione

Nazionale Finanzieri d’Italia nella circostanza rappresentata dal suo Presidente Ten. Col (c.a) Michele

Buccella; costituzione di un “ Nucleo Soci Milano”, coordinato dal Ten.Col. CC Fernando Sollazzo, atteso il cospicuo numero di Soci in quella città ed i sempre più impegni di rappresentanza a quella sede; partecipazione in Legnano a numerose cerimonie organizzate dalla Amministrazione Comunale e dalla

Presidenza di Associarma e da altre Associazioni, tra cui l’Associazione Nazionale Bersaglieri, nostro socio collettivo che ha commemorato il 40° anniversario della Missione Libano 1 e 2, nonché a Como, ed in Solbiate Arno in occasione del Santo Patrono di quella Città e nostro San Maurizio; organizzazione di numerose conferenze che si sono svolte o si svolgeranno nel corso del corrente anno presso Istituti vari ed Associazioni del Legnanese; organizzazione e partecipazione alle cerimonie per la commemorazione della Festa dell’Unità, della Nazionale , della Costituzione , dell’Inno e della Bandiera; del 19° anniversario della strage di Nassiriya; della Giornata del Ricordo, della celebrazione del Precetto Pasquale in collaborazione con Associarma Legnano e Cappellani Militari delle locali Forze di Polizia.

Dopo la parte formale i Soci presenti accompagnati dalle rispettive signore hanno partecipato alla Festa di Primavera: un pranzo organizzato presso il citato Ristorante dalla Associazione “ Nastro Verde” unitamente alla Associazione Nazionale Cavalieri Repubblica Italiana – Sezione di Milano

rappresentata dal suo Presidente Gen.B. CC Alberto Bellotti, nel corso della quale sono stati consegnati degli attestati di appartenenza a numerosi Soci di quest’ultima Associazione nonché le tessere ai nuovi Associati della Sezione Lombardia della Associazione “Nastro verde”