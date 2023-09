Assegnato l'appalto per il nuovo Municipio e la nuova biblioteca di Rho

Assegnato l'appalto per la realizzazione del nuovo Municipio e della nuova biblioteca e centro culturale di Rho.

Assegnato l'appalto per il nuovo Municipio e la biblioteca

AR.CO. Società Cooperativa Consortile con sede in Ravenna si è aggiudicata l’appalto integrato per la rigenerazione urbana del centro di Rho, uno dei progetti principali di “Rho la città che cambia” legato al fondi del PNRR. AR.CO. ha indicato:

- per lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio ATI PROJECT SRL con sede a Pisa;

- per la realizzazione delle opere, la Ditta consorziata TEICOS UE Srl.

Il valore complessivo dell'appalto è pari a 13,4 milioni di euro. E’ previsto l’insediamento di nuove funzioni di interesse collettivo per l’edificio dismesso della vecchia scuola Marconi di via De Amicis, per l’edificio storico della scuola e per le “ex carceri”. In questo ambito sorgeranno un edificio destinato a uffici comunali e la nuova Biblioteca – Civic Center.

La procedura di assegnazione degli appalti

Il Comune di Rho si è riferito alla Centrale Unica di Committenza procedendo all’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia.

AR.CO. è un consorzio di imprese artigiane costituito nel 1999, che opera nel mercato delle costruzioni e del facility management. Ha un fatturato pari a oltre 100 milioni di euro e sedi sparse in mezza Europa. Sarà interlocutore unico per il Comune di Rho ma si avvarrà di partner specifici per progettazione ed esecuzione lavori.

ATI Project è una realtà internazionale “specializzata in progettazione integrata nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, impegnata nello sviluppo di un’edilizia sostenibile e a ridotto impatto ambientale”. Fondato nel 2011 da Branko Zrnic e Luca Serri, lo studio è specializzato nella ricerca nell’ambito dell’architettura bioclimatica e delle energie rinnovabili. Ora vanta 350 collaboratori, con un’età media di 32 anni, e oltre al quartier generale di Pisa ha sedi a Milano, Belgrado, Odense, Parigi, Copenaghen, Ginevra e Tallinn.

TEICOS è un gruppo di imprese che si occupano di costruzioni e impianti tecnologici grazie a 4 società che compongono il gruppo: Teicos UE è dedicata al conto terzi pubblico e privato. Realizza interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente usando tecnologie e processi innovativi. L’obiettivo è quello di “promuovere e realizzare interventi di alta qualità integrando in progetti volti alla decarbonizzazione del patrimonio edificato a al miglioramento di sicurezza, salubrità, accessibilità e comfort abitativi”.

La nascita di tre nuove piazze

La rigenerazione urbanistica del centro di Rho è destinata a dare vita a un sistema a tre piazze: quella degli incontri, così sarà la futura piazza Visconti; quella storica, piazza San Vittore; quella “del fare” o degli eventi, la piazza che nascerà accanto al nuovo municipio e alla nuova biblioteca da creare alle spalle dell’attuale palazzo municipale. ATI Project ha altresì l’incarico di presentare opzioni migliorative al progetto redatto dallo studio di progettazione Laboratorio Permanente, presentato ai consiglieri comunali lo scorso 27 aprile.