Assegnati i premi "Daccò"

Passato e futuro si sono incontrati all’auditorium di Gaggiano, con la presentazione dell’ultimo libro dell’associazione il Rachinaldo in occasione del centenario della sezione Ancr locale e il conferimento dei «Premi al merito Daccò »(consistenti in borse di studio) a cinque giovani gaggianesi che si sono distinti per meriti accademici, diplomatisi con voti eccellenti e iscritti al primo anno di università, grazie al contributo annuale assicurato dalla Fondazione Aldo e Cele Daccò per la ricerca scientifica.

Cinque borse di studio

I giovani gaggianesi premiati sono, nell’ordine: Cotti Sara, Curbat Chiara, Brambilla Martina, Vireca Sara e Missoli Luca. Una premiazione quanto mai importante: riconoscere e premiare i meriti accademici dei giovani non significa solo avvantaggiare i singoli individui; è un modo per costruire un futuro e una comunità migliore e più prospera. L’istruzione è una pietra angolare dello sviluppo comunitario e, valorizzando e celebrando il successo accademico dei ragazzi, possiamo dare inizio ad un ciclo positivo di crescita. L’educazione dei ragazzi è un capitale prezioso che può essere impiegato anche per affrontare le sfide locali e migliorare il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione della cosa pubblica, di cui abbiamo tutti un grande bisogno.

L’assessore Gatto

L'assessora Sabina Gatto, insieme al sindaco Sergio Perfetti e alla professoressa Emanuela Gerra, rappresentante della scuola, commenta soddisfatta:

"La borsa di studio rappresenta un importante riconoscimento volto a contribuire alle spese necessarie per affrontare gli studi e un premio per l’impegno dimostrato. Ringraziamo sentitamente la Fondazione Dacco’ per aver assicurato anche quest’anno, a questa amministrazione, il finanziamento necessario per l’erogazione delle borse di studio, in ossequio alla volontà della compianta signora Cele Daccò, che ha sempre manifestato un particolare legame con la comunità gaggianese. Si rinnovano a tutti gli studenti premiati gli auguri di un proficuo anno accademico".

La Fondazione Aldo e Cele Dacco’ non è solo attivissima nell’ambito della ricerca scientifica, ma è anche strettamente legata alla città di Gaggiano: il primo sindaco del comune è stato un Daccò, e la signora Cele ha finanziato nel ricordo del marito Aldo la biblioteca, la nuova piazza che porta il suo nome e altre iniziative degne di nota e lode. Alla cerimonia era presente come sempre anche il Corpo Musicale di Gaggiano.